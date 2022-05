"Cold Case" Klaus Berninger: Polizei findet Messer im Wald

Die Tatortabsuche am Schneesberg im Landkreis Miltenberg mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei scheint von Erfolg gekrönt zu sein: Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, haben die Beamten ein Messer sichergestellt. Ob es sich um die Tatwaffe im "Cold Case" Klaus Berninger handelt, muss nun die Spurensicherung klären.

16-Jähriger Klaus Berninger kurz vor Weihnachten tot gefunden

Am 20. Dezember 1990 wurde der Bäckerlehrling Klaus Berninger zuletzt gesehen. Seine Leiche fand man drei Tage später am Schneesberg. Die Polizei hatte den ungeklärten Fall kürzlich wieder aufgenommen und die Anwohner in Wörth am Main erneut befragt.

Metalldetektoren spüren Messer auf

"Die intensive und akribische Tatortabsuche der Bayerischen Bereitschaftspolizei am Dienstag, bei welcher Stück für Stück der rund 2.500 Quadratmeter Waldstück systematisch abgegangen worden sind, führte in den späten Abendstunden zu einem möglichen Erfolg", heißt es von der Polizei. Mit Hilfe von Metalldetektoren haben Polizeibeamte ein Messer aufgefunden, das von den Ermittlern derzeit als möglicherweise tatrelevant eingestuft wird. Dieses werde nun mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamtes untersucht. Nähere Angaben zum Messer und der Auffinde-Situation können die Ermittler aus taktischen Gründen derzeit nicht machen.

Polizei wendet sich mit Fahndungsplakaten an die Bevölkerung

Zwischenzeitlich seien bei der SOKO Berninger 80 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die nun mit einem hohen Ermittlungsaufwand allesamt überprüft und ausgewertet würden. Durch diese sollen insbesondere der Tattag, aber auch das persönliche Umfeld von Klaus Berninger rekonstruiert werden. In diesem Zusammenhang haben Mitglieder der Sonderkommission an neuralgischen Verkehrspunkten rund um Wörth am Main und günstig gelegenen Nachbargemeinden mehrere Bauzäune mit großflächigen Fahndungsplakaten aufgestellt. Hierdurch sollen insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger angesprochen werden, die möglicherweise zwischenzeitlich innerhalb der Region verzogen sind.

Zum Artikel "Ungelöste Fälle in Bayern: Mord verjährt nicht"

10.000 Euro Belohnung für Hinweise

Zeugen werden gebeten, sich über die kostenfreie Hinweisnummer 0800/1011611 an die Kriminalpolizei Aschaffenburg zu wenden. Das Bayerische Landeskriminalamt hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt.