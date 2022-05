"Cold Case" Klaus Berninger: Polizei durchsucht Wald bei Wörth

In einem Waldstück in der Nähe von Wörth am Main: Der Waldboden ist in einzelne Abschnitte unterteilt, rot-weißes Absperrband markiert die Teilgebiete, acht Beamte der Aschaffenburger Polizei durchkämmen mit Metalldetektoren Quadratmeter für Quadratmeter. In genau diesem Waldgebiet am Schneesberg wurde vor 31 Jahren die Leiche von Klaus Berninger gefunden. Der Fall um den Tod des damals 16-Jährigen wird gerade noch einmal aufgerollt.

Polizei sucht 2.500 Quadratmeter großes Areal ab

Konkret durchsucht die Polizei das besagte Waldstück nach tatrelevanten Gegenständen im "Cold Case" Klaus Berninger. Der Bäckerlehrling wurde vor 31 Jahren im Dezember 1990 getötet, der Täter oder die Täterin ist unbekannt. Gesucht wird sowohl nach Gegenständen, die der Täter oder die Täterin hier vergessen oder verloren haben könnte, als auch nach der Tatwaffe selbst. Insgesamt wird ein etwa 2.500 Quadratmeter großes Gebiet abgesucht.

Bisher noch keine tatrelevanten Gegenstände gefunden

Das Waldstück wird mithilfe von Absperrbändern in kleine Gänge unterteilt, die jeweils von Zweierteams abgesucht werden. "Das ist also eine Art Suchgarten, der hier aufgebaut wird, ein Suchsystem", erklärt Einsatzleiter Uwe Kokotek. "Man kann hier praktisch quadratmeterweise exakt absuchen." Schlägt das Metallsuchgerät aus, dann wird an der Stelle mit einer Schaufel gegraben. Bis zum Nachmittag wurden aber ausschließlich Gegenstände gefunden, die laut Polizei nicht relevant für die Tat sind. Dazu zählen Scherben und kleinere Metallgegenstände.

Polizeisprecher: "Wir möchten nichts unversucht lassen"

Die Suche könnte bis zum späten Abend andauern oder in den folgenden Tagen fortgesetzt werden. Laut Polizei-Pressesprecher Philipp Hümmer ist unklar, ob man in den kommenden Stunden und Tagen tatsächlich auf tatrelevante Gegenstände treffen wird. "Wir können natürlich nichts dazu sagen wie wahrscheinlich das Ganze ist. Aber wir möchten einfach nichts ausschließen. Wir wollen den Fall nicht irgendwann zu den Akten legen und dann sagen, dass wir etwas unversucht gelassen haben. Wir drehen jeden Stein noch mal um."

Bäckerlehrling am Tag vor Heiligabend tot aufgefunden

Am 20. Dezember 1990 wurde der damals 16-jährige Bäckerlehrling Klaus Berninger zuletzt gesehen. Seine Leiche fand man drei Tage später am Schneesberg in dem Waldstück, in dem jetzt nach tatrelevanten Gegenständen gesucht wird. Berninger wurde vermutlich mithilfe eines scharfkantigen Werkzeugs getötet. Der ungeklärte Fall wird aktuell neu aufgerollt. Zuletzt wurden etwa 700 Anwohner in Wörth am Main von der Polizei befragt. Dabei gab es laut Polizei etwa 70 neue Hinweise.