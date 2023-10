Cold Case Klaus Berninger: Polizei bittet um Hinweise zu Messer

Beschreibung des Messers: Artikel 4 für 56,80 Schilling, Marke unbekannt, Typ: Super Automatic, Klingenlänge: 8,3 cm, Gesamtlänge geschlossen: 12 cm, ausgefahren ca. 20 cm.

Ermittler bitten um Hinweise

Deswegen stellen die Ermittler jetzt folgende Fragen an die Bevölkerung: Wer kann Angaben zu einem Besitzer eines solchen Messers nach der Tat machen? Ist ein solches Messer nach dem 20.12.1990 irgendwo gesichtet oder gefunden worden? Hat jemand Klaus Berninger im Besitz eines solchen Messers gesehen?

Ermittlungen 2022 wieder aufgenommen

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Cold Case im April 2022 wieder aufgenommen. In Folge dessen wurden Anwohner befragt, Fahndungsplakate aufgehängt und das Waldstück bei Wörth am Main durchsucht.

LKA setzt Belohnung von 10.000 Euro aus

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Zeugen werden gebeten, sich über die kostenfreie Hinweisnummer 0800/1011611 an die Kriminalpolizei Aschaffenburg zu wenden.

Bäckerlehrling starb durch Gewalteinwirkung

Der 16-jährige Klaus Berninger aus Wörth am Main war am 20. Dezember 1990 verschwunden. Drei Tage später fanden zwei Spaziergänger morgens seine Leiche in einem Wald nahe der Kleinstadt an der bayerisch-hessischen Landesgrenze. Die Polizei geht davon aus, dass der Jugendliche umgebracht wurde. Nach damaliger Erkenntnis starb der junge Mann durch Gewalteinwirkung mit einem scharfkantigen Werkzeug gegen den Hals.