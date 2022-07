Cold Case Klaus Berninger – Polizei befragt Bevölkerung erneut

Im Dezember 1990 ist der 16-jährige Klaus Berninger in Wörth am Main getötet worden. Seit der Wiederaufnahme des Falls sind bei der "SOKO Berninger" rund 100 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Nun will die Polizei erneut die Bevölkerung befragen. Konkret geht es um eine Schmuck-Anhänger und zwei Versand-Kataloge. Denn aus den durchgeführten Vernehmungen haben sich neue Fragen ergeben. Auch die Ermittlungen zu dem im Mai gefundenen Messer sind noch nicht abgeschlossen und laufen weiter.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag mitteilt, ging die "SOKO Berninger" den rund 100 Hinweisen aus der Bevölkerung gezielt nach und führte in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Zeugenvernehmungen durch. Dadurch sollen die Umstände, die zum Tod von Klaus Berninger geführt haben, rekonstruiert werden.

Auf der Suche nach Infos zu einem Anhänger und mehreren Prospekten

Unter anderem wollen die Ermittler die Herkunft eines am "Schneesberg" gefundenen Anhängers klären. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Tatorts hatte die Polizei neben einem Messer auch einen Anhänger gefunden. Der Anhänger zeigt ein Waage-Symbol und gehörte möglicherweise zu einer Halskette. Wem der Anhänger gehört, ist weiterhin unklar.

Wie die Ermittler zudem erfahren haben, hatte der 16-Jährige Waren bei dem Großhandelsanbieter "Schneider" aus Hamburg bestellt. Um hier Informationen abgleichen zu können, sucht die Kripo Aschaffenburg nach zwei Verkaufskatalogen der Firma "Schneider" aus dem Jahr 1990, sowie nach möglichen Sonderprospekten der Firma Schneider. Die Ermittler wollen sich dadurch einen Überblick über das damalige Angebot verschaffen.