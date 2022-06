"Cold Case" Klaus Berninger: Gefundenes Messer wird untersucht

Die Ermittlungen der "SOKO Berninger" zum Tötungsdelikt an Klaus Berninger im Jahr 1990 laufen weiterhin auf Hochtouren. Das Anfang Mai aufgefundene Messer befindet sich aktuell für weitere Überprüfungen bei einer zweiten Untersuchungsstelle, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken. In Wörth am Main im Landkreis Miltenberg und angrenzenden Gemeinden wurden am Donnerstag laut Polizei neue Fahndungsplakate aufgehängt.

Bislang 100 Hinweise aus der Bevölkerung

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Aschaffenburg haben bei ihren umfangreichen Ermittlungen rund 100 Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Die "SOKO Berninger" geht diesen Hinweisen weiterhin gezielt nach und hat in den letzten Wochen bereits eine Vielzahl von Zeugenvernehmungen durchgeführt. So sollen die Umstände, die zum Tod von Klaus Berninger geführt haben, weiter rekonstruiert werden.

Neue Fahndungsplakate auf Türkisch

Im Rahmen der Vernehmungen und der Bürgergespräche stellte sich heraus, dass trotz der bisher breit gesteuerten Aufrufe in der Öffentlichkeit noch nicht alle Bürger in der Region Wörth erreicht werden konnten, heißt es von der Polizei. Insbesondere der dort recht große Anteil an türkischsprachigen Bürgern soll jetzt mit entsprechend übersetzten Zeugenaufrufen erreicht werden. Die auf Türkisch formulierten Plakate haben Beamte der SOKO am Donnerstag in vielen Geschäften in Wörth am Main und der Umgebung aufgehängt. Zudem haben die Beamten die bereits auf Deutsch veröffentlichten Plakate gegen eine neue Variante ausgetauscht, um nochmals neue Impulse bei der Fahndung zu setzen.

Messer wird untersucht

Die akribische Tatortabsuche der Bayerischen Bereitschaftspolizei Anfang Mai hatte zum Auffinden eines Messers im Bereich des Schneebergs geführt. Das Messer wurde in den letzten Wochen umfassend in der Rechtsmedizin in München untersucht. Es folgen nun weitere detaillierte Überprüfungen in der Rechtsmedizin in Ulm, die laut Polizei wegen der entsprechenden Ausstattung nur dort möglich sind. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Zeugen werden gebeten, sich über die kostenfreie Hinweisnummer 0800 - 1011611 an die Kripo Aschaffenburg zu wenden.