"Cold Case" Klaus Berninger: Funde werden auf Spuren untersucht

Quadratmeter für Quadratmeter haben Polizisten am Dienstag ein Waldstück bei Wörth am Main durchsucht. Mit Metalldetektoren haben die Beamten das Gebiet am Schneesberg durchkämmt – in der Hoffnung, dass sie dort tatrelevante Gegenstände im "Cold Case" Klaus Berninger finden. Jetzt steht die Auswertung der Fundstücke an.

Polizei muss Fundstücke auswerten

Die Polizisten haben bei ihrer Suche unter anderem jede Menge Kronkorken und metallische Gegenstände entdeckt. Eben diese sollen jetzt gründlich nach Spuren untersucht werden, so ein Sprecher. Mit einem Ergebnis rechnet die Polizei bis Freitag. Die Tatwaffe, mit der der Jugendliche Klaus Berninger Ende 1990 getötet wurde, bleibt verschollen.

Waldstück bei Wörth systematisch abgesucht

Die Beamten hatten ein etwa 2.500 Quadratmeter großes Waldstück systematisch abgesucht. Dort war die Leiche des damals 16 Jahre alten Bäckerlehrlings gefunden worden. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von einem oder mehreren Tatbeteiligten mit Ortskenntnis aus dem Umfeld des Opfers aus. Nach bisheriger Erkenntnis starb der junge Mann durch einen Schlag gegen den Hals mit einem scharfkantigen Werkzeug.

Auszubildender kam in der Weihnachtszeit ums Leben

Am 20. Dezember 1990 wurde der Bäckerlehrling Klaus Berninger zuletzt gesehen. Seine Leiche fand man drei Tage später am Schneesberg. Die Polizei hatte den ungeklärten Fall kürzlich wieder aufgenommen und die Anwohner in Wörth am Main erneut befragt. Ob bei der Auswertung der gefundenen metallischen Gegenstände etwas Neues herauskommt, ist unklar.