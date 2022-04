"Cold Case" Klaus Berninger: Anwohner-Befragungen in Wörth

"Mord verjährt nicht", betonte Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh in einer Informationsveranstaltung für die Anwohner in Wörth am Main. Hier wird der Fall des vor 31 Jahren getöteten Bäckerlehrlings Klaus Berninger neu aufgerollt. Nun findet am Mittwochnachmittag eine gezielte Anwohner-Befragung statt. Dass Klaus Berninger vorsätzlich getötet wurde, daran gibt es laut Oberstaatsanwaltschaft keine Zweifel. Die Ermittler damals wie heute gehen Bundschuh zufolge deshalb von Mord aus und nicht von Totschlag. Seit der Informationsveranstaltung sind laut der Polizei bereits 20 Hinweise eingegangen, die es nun auszuwerten gelte. Weitere Hoffnung legen die Ermittler nun auf die Haustür-Befragungen.

Leiche von Klaus Berninger im Wald bei Wörth aufgefunden

Der 16 Jahre alte Klaus Berninger wurde am 20. Dezember 1990 gegen 18 Uhr zuletzt gesehen – vor der Kneipe Nachtfalter in Wörth am Main. Danach verliert sich seine Spur. Am Abend war der Jugendliche, der eine Ausbildung in der Bäckerei der Eltern machte, nicht nach Hause zurückgekehrt. Drei Tage später – am 23. Dezember 1990 – fanden Spaziergänger morgens seine Leiche am Schneesberg, einem Wald bei Wörth. Klaus Berninger ist laut Polizei durch einen Schlag mit einem scharfkantigen Werkzeug gegen den Hals gestorben.

Ermittler: "Moralische Verpflichtung gegenüber Opfer und Angehörigen"

Die Wunde, dass der Tod des allseits beliebten Bäckerbuben nie aufgeklärt werden konnte, ist in Wörth immer noch nicht verheilt. "Wir sehen eine moralische Verpflichtung gegenüber dem Opfer, den Angehörigen und gegenüber den Bewohnern der Stadt Wörth am Main", so ein Ermittler der Sonderkommission Klaus Berninger. Der Mordfall ist der bereits dritte "Cold Case", den die Aschaffenburger Ermittler neu aufrollen. Zwei Mitarbeiter der Kriminalpolizei widmen sich seit 2020 ausschließlich ungeklärten Altfällen. Die "AG Altfallermittlungen" ist bayernweit die einzige "Cold Case"-Einheit.