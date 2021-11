Cold Case in Gunzenhausen: Archäologiehund erneut im Einsatz

Es sei die Fortsetzung der Suche vom vergangenen Wochenende, erklärt Kriminalhauptkommissar Gunnar Schara zu Beginn der Suche in Gunzenhausen. Welches Gebiet genau abgesucht wird, wollte die Polizei nicht sagen. Der Spezialhund könne menschliche Knochen erschnüffeln, auch wenn sie in mehr als zwei Metern Tiefe vergraben seien. Wenn der Einsatz des Hundes abgeschlossen ist, würden die Ergebnisse zusammen mit dem Hundeführer Dietmar Kroepel ausgewertet, sagte ein Sprecher der Polizei.

Ein Puzzleteil von vielen

Es sei aber vermutlich nicht so, dass sofort Bagger anrücken würden, so der Sprecher weiter. Die Suche mit dem Hund sei ein Puzzleteil von vielen. Zu Ergebnissen oder Zwischenergebnissen will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Auskünfte geben.

Ermittlungen wieder aufgenommen

Kripo und Staatsanwaltschaft Ansbach ermitteln seit Mai 2021 wieder im Fall Lieselotte Lauer. Die junge Frau beendete laut Kripo am 1. Juli 1992 kurz nach Mitternacht ihre Spätschicht und fuhr von ihrer Arbeitsstelle bei der Firma SEL in Gunzenhausen nach Hause in ihre Wohnung im Haundorfer Ortsteil Aue. Kurz nach der Ankunft soll sie die Wohnung jedoch wieder verlassen haben und kehrte offensichtlich erst gegen acht Uhr morgens zurück. Gegen 10.30 Uhr ist sie in der Innenstadt von Gunzenhausen das letzte Mal gesehen worden, danach verliert sich ihre Spur.

10.000 Euro Belohnung

Ihr Auto wurde laut Behördenangaben zwei Tage später, am 3. Juli 1992, auf einem Parkplatz am westlichen Stadtrand von Gunzenhausen aufgefunden. Die Kripo Ansbach nimmt Hinweise zum Fall Lieselotte Lauer unter 0981 / 909 40 entgegen. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder zur Aufklärung des Falls führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.