Cold Case in Amberg: Polizei hofft auf neue Hinweise

40 Jahre liegt der Mord an der damals 38 Jahre alten Gertrud Kalweit in Amberg zurück. Die Frau wurde im Stadtgraben sexuell missbraucht und tödlich verletzt. Seit zwei Jahren arbeitet die "Ermittlungsgruppe Stadtgraben" neue Spuren ab und sucht nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung nach einem unbekannten Stichwerkzeug und einer Ratschenverlängerung.

Frau wurde im Stadtgraben ermordet

Die Frau war alleine nachts am Rande der Amberger Altstadt unterwegs, ging zu Fuß vom Kreisverkehr am Nabburger Tor in Richtung Kurfürstenring. Am Morgen danach fand ein Passant die Leiche der damals 38-Jährigen in einem Gebüsch auf Höhe des Unternehmens Deprag. Gertrud Kalweit wurde von einem Unbekannten überwältigt und in den Stadtgraben gezogen. Der Unbekannte verging sich sexuell an ihr und fügte ihr Schlag- und Stichverletzungen zu. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben.

Wer hat Hinweise auf Stichwerkzeug?

Doch mit welcher Tatwaffe? Die Ermittler vermuten ein Stichwerkzeug, das unterschiedliche Verletzungsmuster hervorruft, also drei- oder viereckige Einstiche. Sie erhoffen sich mit Bildern, dass jemand einen Hinweis auf derartiges Werkzeug geben kann.