Cold Case: BKA fahndet nach Mörder von Lieselotte Lauer

Seit dem 01.07.1992 wird die damals 30-jährige Lieselotte Lauer, genannt "Lissy", vermisst. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Ansbach ermitteln seit Mai 2021 in einem sogenannten "Cold-Case-Fall" und gehen von einem Tötungsdelikt aus. Nun suchen sie den oder die Täterin.

Lieselotte Lauer wird seit 1992 vermisst

Nach BKA-Angaben beendete Lieselotte Lauer am 1. Juli 1992 kurz nach Mitternacht ihre Spätschicht und fuhr von ihrer Arbeitsstelle bei der Firma SEL in Gunzenhausen nach Hause in ihre Wohnung, Am Mehlacker 2 in 91729 Haundorf.

Letztes Mal in Gunzenhausen gesehen

Kurz nach der Ankunft soll sie die Wohnung jedoch wieder verlassen haben und kehrte offensichtlich erst gegen acht Uhr morgens zurück. Gegen 10.30 Uhr ist sie in der Innenstadt von Gunzenhausen das letzte Mal gesehen worden, danach verliert sich ihre Spur. Ihr Auto, ein orangefarbener Ford Fiesta mit dem Kennzeichen WUG-AN-438, wurde laut Behördenangaben zwei Tage später, am 3. Juli 1992, auf einem Parkplatz am westlichen Stadtrand von Gunzenhausen aufgefunden.

Lauer mit "hoher Wahrscheinlichkeit" getötet

Die Ermittlungen haben ergeben, dass Lieselotte Lauer mit "hoher Wahrscheinlichkeit" einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Kriminalpolizeiinspektion Ansbach, die Staatsanwaltschaft Ansbach und das BKA bitten die Bevölkerung daher um Mithilfe und fragen daher: "Haben Sie Hinweise, wo oder mit wem Lieselotte Lauer die Nacht bzw. den Vormittag des 01.07.1992 verbracht hat? Können Sie Angaben zum PKW Ford Fiesta oder dessen Fundort machen? Können Sie sonstige sachdienliche Hinweise zum Verschwinden von "Lissy" Lauer geben?" Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten das sogenannte Hinweisformular der Bayerischen Polizei zu nutzen.

Details zu Lieselotte Lauer

Lieselotte Lauer wird zum Verschwinden als 1,50-1,55 Meter große Frau beschrieben, die eine schlanke Figur und lange blonde und gelockte Haare hatte. Sie wurde am 27. November 1961 in Ansbach geboren. Ihr Geburtsname lautet Schröder.

Der Fall wird am heutigen Mittwochabend in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" behandelt.