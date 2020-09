15.09.2020, 18:28 Uhr

Coca-Cola investiert in Standort Knetzgau 20 Millionen Euro

Coca-Cola hat an seinem Standort Knetzgau im Landkreis Haßberge ein neues Lager eingeweiht. In dem neuen Lager finden bis zu neun Millionen Flaschen Platz. Der Getränke-Konzern investierte knapp 20 Millionen Euro in den Neubau.