Coburgs Wanderfalken haben in diesem Jahr wohl ein Einzelkind

Auf der Kaiserburg in Nürnberg gedeiht der Wanderfalkennachwuchs prächtig, vier Küken sind dort Anfang April geschlüpft. Die Wanderfalken im Turm der Coburger Morizkirche werden in diesem Jahr allerdings nur ein "Einzelkind" großziehen. Anfang der vergangenen Woche war ein Küken geschlüpft, weiterer Nachwuchs sei nicht zu erwarten, sagte Bernd Leuthäusser vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Coburg am Mittwoch dem BR.

Wanderfalken in Coburg: Drei Eier, bislang ein Küken

Ein Ei liege zwar noch im Kasten, es sei erfahrungsgemäß aber sehr unwahrscheinlich, dass aus diesem noch ein Küken schlüpfe. Ein drittes, beschädigtes Ei hatte das Muttertier bereits aus dem Nistkasten entfernt, so Leuthäusser. Mitte März waren drei Eier gelegt worden. Es sei generell nicht ungewöhnlich, dass nur ein junger Vogel durchkomme, erklärte der Vogelexperte. In den vergangenen Jahren hatten allerdings drei oder vier Jungvögel überlebt.

Das Küken bleibt nun noch etwa drei Wochen im Kasten der Morizkirche, dann wird es sich noch eine Weile in der Nähe der Elterntiere aufhalten und von diesen auch gefüttert werden. Interessierte können das Küken und die beiden großen Wanderfalken bei der Aufzucht über zwei Webcams des LBV Coburg beobachten.

Seit 2017 haben die seltenen Wildvögel jedes Jahr Nachwuchs im Turm der Morizkirche bekommen. Zuvor waren die Wanderfalken 130 Jahre nicht in Coburg heimisch.