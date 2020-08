Coburger Wochenmarkt soll attraktiver werden - Bedarfsanalyse

Die Stadt Coburg arbeitet an einem neuen Konzept für die Wochen- und Bauernmärkte auf dem Marktplatz. Grund ist der schleichende Verlust mehrerer Standbetreiber. In den vergangenen zehn Jahren haben neun der rund 50 Händler aufgegeben, nur einer ist neu dazugekommen. Auf einer Pressekonferenz wurde eine Standort- und Bedarfsanalyse vorgestellt, die von der Stadt Coburg in Auftrag gegeben worden war.

Neue Standbetreiber suchen und finden

Dazu wurde die Agentur Egger und Partner aus Linz in Österreich ins Boot geholt, die sich seit 30 Jahren mit nachhaltigem Stadt- und Standortmarketing und dem Aufbau und der Weiterentwicklung von Wochenmärkten beschäftigt. In den nächsten Wochen soll mit den Standbetreibern, den Läden der Innenstadt sowie der Gastronomie darüber gesprochen werden, wo es hakt und welche Verbesserungen sinnvoll sind. Dazu sollen neue Standbetreiber gefunden werden, um das Angebot auf dem Wochen- und Bauernmarkt zu vergrößern.

Jüngere Kunden für den Wochenmarkt begeistern

Thomas Egger, der Projektleiter der Agentur, sagte, dass Wochenmärkte zu den bestfrequentierten Stellen einer Stadt gehören würden. Sie seien nicht nur zum Einkaufen da, sondern ein Ort der Kommunikation und ein beliebter Treffpunkt. Der Markt in Coburg hätte zwar eine begeisterte und treue Kundenschicht, doch die sei auch schon älter. Nun müsse man durch neue Angebote, wie zum Beispiel Food-Trucks, Frühstücksmöglichkeiten und Spielfläche für Kinder, auch junge Menschen für die Bauern- und Wochenmärkten begeistern.

Den Markt besuchen und dann in der Innenstadt einkaufen

Wichtig wäre es, die Aufenthaltsdauer der Kunden zu verlängern. Denn ein Kunde gäbe auf dem Wochenmarkt rund 30 Euro aus, im Anschluss daran aber rund 60 Euro in den Läden der Innenstadt und der Gastronomie. Ein gutes Konzept, ansprechende Stände und Wohlfühlambiente seien sehr wichtig, so Egger. Weiter müsse man das Marketing verbessern. Gerade Touristen würden gerne auf Bauern- und Wochenmärkte kommen, um die Region und ihre Produkte kennen zu lernen.

Parkplätze für Marktbesucher schaffen

Die Markthändler kritisieren die Stadt Coburg, schon lange nicht genügend für die Attraktivität zu machen. So würden unter anderem günstige Parkmöglichkeiten fehlen, die Kommunikation mit den Standbetreibern sowie der Service seien schlecht. Zum Beispiel würden oft keine Gummimatten bereitgelegt, die als Kabelbrücken ausgerollt werden könnten, damit die Kunden nicht stolpern.

Sarg auf dem Marktplatz aufgestellt

Schon in den vergangenen Jahren hätten einige Betriebe aufgegeben, sollten es noch weniger werden, dann fürchten sie einen weiteren Verlust von Kunden. Deshalb haben sie einen Sarg auf dem Marktplatz aufgestellt, um auf den schleichenden Verlust von Standbetreibern aufmerksam zu machen. "Wir werden unseren Wochenmarkt vermissen, die Marktbeschicker" steht auf den roten Trauerbändern, die dort angebracht sind. Die Gespräche und Arbeitsgruppen werden im September beginnen. Im Frühjahr 2021 sollen der Bauern- und Wochenmarkt in Coburg neu durchstarten.

Erfahrung mit Märkten in 500 Kommunen

Die Agentur Egger und Partner aus Linz in Österreich hat bereits 500 Städte, Gemeinden und Regionen in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz betreut. Bis dato wurden 200 Wochenmärkte aufgebaut beziehungsweise weiterentwickelt wie der in Bozen oder in Neumarkt in der Oberpfalz.