Coburger will helfen und wird lebensgefährlich verletzt

Der 55 Jahre alte Mann war einer Mitteilung der Polizei zufolge am Freitagabend gemeinsam mit seiner Ehefrau in der Badergasse in der Coburger Innenstadt unterwegs, als zwei junge Männer ihr den Regenschirm entreißen wollten. Der Ehemann schritt ein und wurde daraufhin von den beiden Angreifern attackiert. Sie sollen ihn getreten und geschlagen haben, auch, nachdem er zu Boden gegangen war. Polizei und Staatsanwaltschaft werten das als versuchten Tötungsdelikt.

Festnahme im Restaurant

Die beiden mutmaßlichen Angreifer, ein 19-Jähriger und ein 21 Jahre alter Mann, flüchteten zunächst, wurden aber kurze Zeit später von Polizeibeamten festgenommen. Einer der Beiden wurde in einem nahe gelegenen Restaurant angetroffen, der andere an seiner Wohnadresse. Sie wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Der 55-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Kripo Coburg sucht Zeugen

Zur Aufklärung des Sachverhaltes bitten die Kriminalbeamten um Meldungen von Zeugen, die die Auseinandersetzung am Freitagabend gegen 20.15 Uhr in der Badergasse beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo Coburg unter der Nummer 09561-6450 entgegen.