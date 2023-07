Coburger Trauerschwäne haben ein neues Zuhause

Das Trauerschwan-Paar aus dem Schlosspark Rosenau bei Coburg hat in Niedersachsen eine neue Heimat gefunden. Albert und Victoria schwammen am Dienstagabend erstmals über die Osterbergseen in der niedersächsischen Kurstadt Bad Gandersheim, wie ein Sprecher der Landesgartenschau mitteilte.

Bisher waren die beiden Vögel am Schwanenteich des Schlosses Rosenau bei Coburg beheimatet. Doch zuletzt hatten sie ihr Revier immer wieder verlassen. Das Paar sei mit seiner Heimat offenbar nicht mehr zufrieden gewesen, teilte der Sprecher mit.

Bis zur Eisdiele: Schwarze Schwäne büxen immer wieder aus

Immer wieder rief die Polizei bei der Schlösserverwaltung an. Gärtner der Schlösserverwaltung mussten die Tiere immer wieder mit großem Aufwand einfangen. Sie hatten es teils kilometerweit, bis zu einer Eisdiele in der Ortsmitte geschafft. Die Bayerische Schlösserverwaltung suchte daher bundesweit eine neue Heimat für die beiden schwarzen Schwäne.

Den Zuschlag bekam letztlich Bad Gandersheim. Zur Freude der Organisatoren der Landesgartenschau, die nun mit einer weiteren Attraktion werben können. Albert und Victoria wurden in Kisten per Lastwagen in ihre neue Heimat gebracht.