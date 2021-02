Coburger Tanzmariechen vermisst die große Bühne

Aenne Rebhan aus Coburg ist Deutsche Meisterin im karnevalistischen Tanzsport, doch in dieser Saison sind coronabedingt alle Auftritte abgesagt worden. Auch Trainieren in der Halle mit ihrem Tanzpartner fällt aus. Stattdessen wird das heimische Wohnzimmer zur Trainingshalle umfunktioniert. Denn fit bleiben will die 12-jährige Schülerin, die sich schon wieder auf die im September beginnende neue Saison freut.

Tanzmariechen nutzt das Wohnzimmer zum Trainieren

Aenne ist ehrgeizig, schwärmt Vater Norbert. Sie habe schon im Alter von vier Jahren gewusst, dass sie einmal Tanzmariechen werden möchte. Mit viel Training und Willensstärke sei es ihr gelungen, diese Ziele auch zu erreichen. Trainiert wird seit Monaten ausschließlich im heimischen Wohnzimmer. Die Möbel werden zur Seite gerückt, Bodenmatten ausgelegt, sodass Aenne zumindest ein Rad schlagen und die wichtigsten Übungen machen kann, um fit zu bleiben. Es sind erschwerte Bedingungen, aber die Zwölfjährige nimmt es mit einem Lächeln: "Natürlich wäre es in der Halle mit mehr Platz schöner, aber das geht halt leider nicht."

Trainerin hilft per Videoschalte

Fünfmal in der Woche trainiert Aenne unter den kritischen Augen ihrer Trainerin Michelle. Über eine Videoschalte schaut sie der Zwölfjährigen zu, gibt ihr Anweisungen und versucht das Beste aus der Sache zu machen. Mit einem Lächeln streckt Aenne ihr Bein bis zum Gesicht, im Sekundentakt wechselt sie das linke und rechte Bein. Man müsse sie nicht zum Training zwingen, sagt Vater Norbert und schaut seiner Tochter stolz zu. Schon als kleines Kind war sie voller Ehrgeiz und musst eher gebremst werden. Die Familie unterstützt Aenne, wo es nur geht. Schule und Leistungssport unter einen Hut zu bringen, sei alles andere als einfach.

Vorfreude auf die neue Saison

Lieber wäre Aenne jetzt in der Faschingszeit auf den Bühnen und Veranstaltungen unterwegs. Doch sie hat ein großes Ziel: die neue Saison ab September 2021. Aenne hofft dann, endlich wieder mit ihrem Tanzpartner auf der Bühne stehen zu können, das Publikum zu begeistern und Medaillen und Pokale zu gewinnen. Bis dahin bleibt ihr nichts Anderes übrig als fit zu bleiben – das Wohnzimmer ihrer Eltern in Coburg ist ihr Trainingslager und die Trainerin ist zumindest virtuell vor Ort.