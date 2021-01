Coburger Studentinnen kämpfen gegen Plastikmüll

Zwei Studentinnen der Hochschule Coburg sagen dem Plastikmüll auf Festivals den Kampf an. Wie die Hochschule mitteilt, haben Natalie Jirmann und Magdalena Buchberger ein Produkt entwickelt, das Zahnpastatuben, Duschgel- und Shampooflaschen bei mehrtägigen Veranstaltungen überflüssig machen soll.

Behälter kann gereinigt und neu aufgefüllt werden

Geht es nach den beiden Erfinderinnen bekommt künftig jeder Festivalbesucher am Einlass einen etwa Handteller großen Behälter mit Hygieneprodukten in Pulverform. Beim Verlassen der Veranstaltung könnte der Behälter zurückgegeben und für den Gast oder das nächste Fest gereinigt und aufgefüllt werden. Damit könnte ein Beitrag zur Eindämmung der Flut an Plastikmüll geleistet werden.

Umweltschutz durch nachhaltige Produkte auch für Hotels interessant

Der Behälter mit dem Namen "Re" soll außerdem Herstellern nachhaltiger trockener Hygieneprodukte eine Plattform bieten, bei den an Umweltschutz interessierten Festivalgängern ins Gespräch zu kommen. Der Behälter zum Wiederauffüllen könne nach Angaben der Hochschule Coburg auch in Hotels und Drogerien zum Einsatz kommen.

Erfindungen nominiert für den Green Concept Award 2021

Für ihre Idee sind die beiden Studentinnen des Coburger Studiengangs Produktdesign bereits für den Green Concept Award 2021 nominiert. Damit schickt die Hochschule Coburg in diesem Jahr gleich zwei Erfindungen in das Rennen um den Nachhaltigkeitspreis.

Zwei weitere Studierende des Studiengangs Zukunftsdesign sind ebenfalls nominiert. Sie haben ein Kartenspiel konzipiert, das den Wasserverbrauch thematisiert. Für das Spiel wurden sie bereits im Ideenwettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ausgezeichnet. Über den Green Concept Award 2021 kann noch bis Ende Januar online abgestimmt werden.