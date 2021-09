Coburger Studenten bauen nachhaltiges Tiny House

Auf einem Parkplatz am Campus der Hochschule Coburg herrscht reger Betrieb. Studentinnen und Studenten werkeln an und in einem Holzbau. Mit dabei ist Vanessa Dietz, sie studiert Architektur im neunten Semester und freut sich, die Theorie des Studiums in der Praxis anwenden zu können. Mit einem Pressluftgerät bereitet sie den Boden des Erdgeschosses des Tiny Houses vor. Dieser wird anschließend mit Stroh gedämmt und mit Lehm verputzt. Das Ziel des interdisziplinären Projektes: Das Haus soll kein Kohlenstoffdioxid (CO2) ausstoßen und nach der Nutzung wieder in seine wiederverwendbaren Teile zerlegt werden können.

Studie: Bausektor produziert Unmengen Müll und CO2

Auf die Idee für den Bau des Tiny Houses ist Architekturprofessor Rainer Hirth gekommen. Er befasst sich schon lange mit nachhaltigem Bauen, das auch die Bayerische Wirtschaft empfiehlt. Laut einer UN-Studie ist der Bausektor weltweit für fast 40 Prozent der CO2-Emissionen und bundesweit für rund 50 Prozent des Mülls verantwortlich, erzählt er vor dem Baugerüst. So könne es einfach nicht weitergehen, das Klimaproblem müsse von verschiedenen Richtungen angegangen werden. Sein Ziel: zukünftigen Architektinnen und Architekten vermitteln, dass es auch anders geht, ohne Beton und Stahl.

Regionale Baustoffe fürs Tiny House in Coburg

Die Baustoffe wie Stroh und Lehm für das Tiny House stammen zum Großteil aus der Region Coburg. Die Kosten für die gesamten Baustoffe belaufen sich auf etwa 30.000 Euro. Die zehn Kubikmeter Holz sind eine Spende der Bayerischen Staatsforsten. Bernd Lauterbach, Revierleiter des Forstreviers Hassenberg, ist begeistert von den Plänen und unterstützt das Vorhaben. Es sei wichtig, dass angehende Architekten und Bauingenieure den Werkstoff Holz kennenlernen und später für ihre Bauten verwenden. Holz binde große Mengen CO2 und sei deshalb besonders für klimafreundlichen Bauen geeignet.

Baustelle statt Hörsaal kommt gut an

Auf dem Dach des Tiny Houses füllen Studentinnen und Studenten Stroh zwischen die Dachlatten. Eine Photovoltaik-Anlage soll später für die Energieversorgung des kleinen Hauses sorgen. Christopher Nguyen studiert im achten Semester Architektur und ist begeistert, dass aus einer kleinen Idee auf Papier tatsächlich ein reelles Projekt wurde. Während des Studiums ein Tiny House zu bauen, sei eine große Sache.

"Zu sehen, dass am Ende etwas dabei rauskommt, dass es auch funktioniert, das ist wirklich supercool. Da schaut man gerne mal zurück und sagt sich: Ja Kollegen, da haben wir heute echt was geschafft, das ist mega." Christopher Nguyen, Architekturstudent an der Hochschule Coburg

Tiny House entsteht im Zweischicht-Betrieb

Die zwanzig Studentinnen und Studenten arbeiten auf der Baustelle im Zweischichtbetrieb zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr. Der Zusammenhalt ist spürbar, das Projekt Tiny House kommt gut an. Es mache stolz zu sehen, wie das Haus wachse, so Student Christopher Nguyen. Die Themen Ressourcenverbrauch und knapper Wohnraum will er auch später im Berufsleben aufgreifen. Tiny-Häuser können seiner Ansicht nach bei einer immer weiter wachsenden Weltbevölkerung für ein bis zwei Personenhaushalte Wohnraum mit wenig Flächenverbrauch ermöglichen. Hinzu kommt: Ressourcen können schonend eingesetzt werden und nach der Nutzung wiederverwendet oder, wie das Stroh, dem Kreislauf der Natur zugeführt werden.

Second-Hand Fenster aus einem alten Supermarkt

Für Professor Rainer Hirth sind nachhaltige Tiny-Häuser die Zukunft des Bauens. Gebäude müssten idealerweise CO2 speichern, statt es zu produzieren. Außerdem müsse man den Müll im Bausektor verringern und wenn möglich gebrauchte Bauteile verwenden. Die Fenster für das Tiny House in Coburg stammen beispielsweise aus einem abgerissenen Supermarkt aus dem Landkreis. Tiny-Häuser seien nicht die Lösung aller Probleme, erzählt Hirth. In seiner Vorstellung sollen Tiny-Häuser keine zusätzlichen Flächen verbrauchen. Stattdessen könnten die kleinen Häuser Restflächen in Städten und Gemeinden nutzbar machen und für zusätzlichen Wohnraum sorgen. Hirth kann sich vorstellen, dass Tiny-Häuser in Zukunft für eine bestimmte Klientel als neue Wohnform sehr gut ankommen. Diese Art von Wohnen könnte möglicherweise gleich zwei Probleme auf einmal lösen: Die enormen Mengen Müll im Bausektor reduzieren und bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Wissenschaftliche Beobachtung des Tiny Houses geplant

Studierende aus den Studiengängen Architektur, Bauingenieurwesen, Innenarchitektur und Erneuerbare Energien sind bei der Planung und Umsetzung des Tiny Houses beteiligt. Anfang Oktober soll der 18-Quadratmeter-Bau fertig sein. Fünf Jahre lang wird wissenschaftlich beobachtet, ob und wie die Versorgung des Hauses mit einer Photovoltaik-Anlage funktioniert. Einen Mietvertrag für das kleine Solar-Versuchsgebäude kann man nicht abschließen, es soll aber immer wieder als kurzzeitiges Gästehaus fungieren.

Nachhaltiges Bauen bei Studierenden im Fokus

Nachhaltiges Bauen sei bei nahezu allen Studierenden ein großes Thema und werde eingefordert. Als Hochschule müsse und wolle man darauf eingehen und etwas anbieten, der Wechsel beim Bauen müsse kommen, so Professor Hirth. Er selbst könne sich sehr gut vorstellen, in einem nachhaltigen Tiny House zu wohnen. Auch Student Christopher Nguyen findet die Vorstellung reizvoll. Seine Studienkollegin Vanessa Dietz will selbst nicht in einem selbstgebauten Haus oder einem Tiny House wohnen. Sie favorisiert aus Nachhaltigkeit in einem schon bestehenden Haus zu leben.