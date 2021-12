Coburger Stadtrat vor Gericht: Karikatur mit Hakenkreuz gepostet

Der 29 Jahre alte Coburger Stadtrat Alper Hasirci (parteilos) soll eine Karikatur, auf der ein Hakenkreuz zu sehen war, auf Instagram gepostet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deswegen das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor. Da er einen Strafbefehl über eine Geldstrafe nicht akzeptiert hat, kommt es jetzt zur öffentlichen Hauptverhandlung.

Karikatur auf Instagram gepostet

Die Staatsanwaltschaft wirft dem studierten Juristen und Coburger Stadtrat konkret vor, die Karikatur öffentlich einsehbar auf der Online-Plattform Instagram gepostet zu haben. Die Karikatur zeigt einen Soldaten, der eine israelische Fahne trägt und eine am Boden liegende Frau mit Kopftuch bedroht. Der Soldat schaut dabei in den Spiegel und ist dort als Soldat mit Hakenkreuz zu sehen.

Strafe von einem Monatsgehalt vorgesehen

Zum Zeitpunkt des Postings absolvierte Hasirci ein Referendariat beim Oberlandesgericht Bamberg. In dieser Zeit war er nach eigenen Angaben auch als Vertreter der Staatsanwaltschaft in Gerichtsverfahren eingesetzt. Der Stadtrat soll, so sieht es der Strafbefehl vor, für den Instagram-Post eine Strafe in Höhe eines Monatseinkommens zahlen.

Das Coburger Amtsgericht hat nun zu entscheiden, ob an der Strafe festgehalten wird. Die Richterin, die den Fall verhandelt, kann die Strafe reduzieren, erhöhen, oder Hasirci freisprechen, sollte die Schuld nicht nachgewiesen werden.

Eklat wegen Palästina-Flagge

Alper Hasirci hatte bereits im Sommer dieses Jahres im Coburger Stadtrat für einen Eklat gesorgt. Er stellte auf seinen Platz eine Flagge des Staates Palästina und entfernte diese erst nach mehrmaliger Aufforderung, unter anderem des Oberbürgermeisters.