Coburger Stadtrat stoppt Pläne für umstrittenen Hotelneubau

Das bedeutet vorerst das Aus für das angedachte Hotel mit 170 Zimmern auf dem Areal der ehemaligen Angerturnhalle. Jetzt sollen der Stadtrat, die Verwaltung und die Öffentlichkeit in die Überlegungen für eine neue Hotelplanung miteinbezogen werden. So soll schließlich ein neuer Bebauungsplan für das Areal entstehen. Der bisherige Bebauungsplan sei inzwischen überholt, so der Tenor der Stadträte.

Massiver Widerstand

Gegen erste Pläne eines Investors für ein Kongresshotel hatte sich massiver Widerstand in der Coburger Bevölkerung gebildet. Der Vorwurf dabei: Das angedachte Hotel verschandele das Stadtbild.