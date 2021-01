Coburger Stadtrat: Grünes Licht für Erweiterung der Hochschule

Der Coburger Stadtrat hat in seiner Krisensenatssitzung am Donnerstag generell grünes Licht für eine Erweiterung der Coburger Hochschule in Innenstadtnähe gegeben. Auf dem ehemaligen Güterbahnhof- und Schlachthofgelände könnte somit auf dem Prinz-Albert-Campus ein weiterer Standort der Hochschule entstehen.

Schwerpunkt für Künstliche Intelligenz

Die Hochschule plant auf rund 23.000 Quadratmetern einen Schwerpunkt für die Fachrichtungen Künstliche Intelligenz (KI) sowie Mathematik und Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Hintergründe für eine mögliche Vergrößerung der Hochschule in der Innenstadt: der Platzmangel und fehlende Entwicklungsflächen auf dem am Stadtrand gelegenen Campus Friedrich Streib.

Vergrößerung soll Zukunft der Hochschule sichern

Die Stadträte und die Hochschulleitung sehen die Zukunft der Hochschule in Coburg durch eine solche Vergrößerung als gesichert an. Sollte der Freistaat Bayern die Planung und die Finanzierung zusagen, sichert die Stadt Coburg den Verkauf weiterer Flächen auf dem Areal zu, heißt es in der verabschiedeten Beschlussfassung. Die Hochschule rücke somit näher an die Stadt heran, sollte der Freistaat die finanziellen Mittel bereitstellen, sagte Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD). Im Herbst waren die Umbau- und Umgestaltungsarbeiten auf dem ehemaligen Schlachthofareal gestartet. Dort soll unter anderem auch das digitale Gründerzentrum von Stadt und Landkreis Coburg Platz finden.