Coburger Stadtrat für Regiomed Klinik

Die Rätinnen und Räte beschlossen einen sogenannten Betrauungsakt. Das bedeutet, dass sich die Kommune europarechtlich für die kommenden zehn Jahre abgesichert hat, wenn sie Mittel an den Klinikverbund zur Verfügung stellt, damit der medizinische Betrieb weiterlaufen kann.

Auch Sonneberg und Hildburghausen im Gespräch

Am Mittwoch hatte das bereits der Coburger Kreistag getan, Anfang der Woche auch der Lichtenfelser Kreistag. In den anderen beiden beteiligten Kommunen Sonneberg und Hildburghausen stehen die Entscheidungen über einen solchen Betrauungsakt noch aus und könnten bis Mitte August getroffen werden.

Grundstein für ein übergreifendes medizinisches Konzept

Von Regiomed heißt es in einer aktuellen Mitteilung, man habe eine Erklärung verfasst, die der Grundstein für ein übergreifendes medizinisches Konzept der Regiomed Kliniken sein soll. Man müsse die Bevölkerung und die Mitarbeiter bei der Weiterentwicklung der Kliniken mitnehmen, so Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke. Außerdem müsse man die Medizinentwicklung im Versorgungsgebiet an veränderte Rahmenbedingungen anpassen. So habe man beschlossen, dass Regiomed künftig in Zukunftsstrukturen organisiert werden soll.

2018: 22 Millionen Euro Jahresverlust

Anfang des Monats hatte die Regiomed Kliniken GmbH bekannt gegeben, dass der Jahresverlust für 2018 wohl bei 22 Millionen Euro liegen wird. Für das laufende Jahr erwarte man einen Verlust von 14,7 Millionen Euro.