Coburger Schulen erhalten kostenlose Trinkwasserspender

In Coburg sollen bald an allen Schulen kostenlose Trinkwasserspender stehen. Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) und Thomas Apfel, der Kinderbeauftragte der Stadt, haben die Aktion "sChool Water" vorgestellt.

Wasserspender soll es in allen Coburger Schulen geben

In den kommenden zwei Jahren sollen insgesamt 18 Spender an allen Schulen in Coburg installiert werden. An diesen Spendern können sich die Schüler während des Schultags unbegrenzt mit Trinkwasser in bester Qualität versorgen, sagt der Initiator der Aktion, Thomas Apfel, dem BR. Außerdem wolle man den Kindern und Jugendlichen einen gesunden Umgang mit der Ressource Wasser näherbringen und durch mitgebrachte Gefäße, am besten Glasflaschen, Müll in Form von Einwegflaschen vermeiden. Und man wolle den Schülern einen hygienischen Zugang zu Trinkwasser bieten, so dass sie ihr Wasser beispielsweise nicht aus Wasserhähnen in Toiletten holen müssen.

Jugendliche machen sich für Umweltschutz stark

Oberbürgermeister Tessmer sagt, man greife mit den Trinkwasserspendern auch die Stimmung vieler Jugendlicher auf, die sich für immer mehr Umweltschutz stark machen. Die Kosten für die Trinkwasserspender von insgesamt etwa 60.000 Euro werden komplett durch Spendengelder finanziert.