Coburger Radlerin fährt Kind an und flüchtet

In der Coburger Fußgängerzone hat eine Fahrradfahrerin laut Polizeiangaben am Mittwochabend ein Kind angefahren. Obwohl sie den Fünfjährigen dabei verletzt hat, soll sie ihre Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Zu dem Zusammenstoß war es einer Mitteilung zufolge gegen 17.45 Uhr in der Spitalgasse gekommen. Der Junge war dort zu Fuß mit seiner Mutter unterwegs gewesen.

Polizei sucht nach junger Frau mit silbernem Fahrrad

Der Fünfjährige wurde im Gesicht verletzt. Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine etwa 20 Jahre alte Frau mit schulterlangen Haaren handeln, die auf einem silbernen Fahrrad unterwegs war. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 09561/6450.