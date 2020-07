Coburger Puppenmuseum: Kinder zeigen ihren Corona-Alltag

Corona ist ein Monster, das findet zumindest ein sieben Jahre altes Mädchen, wenn man nach seinem Gemälde geht. Das Kunstwerk hängt jetzt im Puppenmuseum in Coburg. Denn das Coburger Puppenmuseum hatte Kinder dazu aufgerufen, ihren Alltag in Corona-Zeiten und während des Shutdowns zu zeigen.

Zeitzeugnisse der Kinder

Aus Briefen, aufwendigen Basteleien und vielen anderen Kunstwerken ist eine spannende Mitmachausstellung mit 50 Zeitzeugnissen entstanden. Es wird gezeigt, wie die gewohnten Spielmöglichkeiten auf einmal nicht mehr da waren und wie neue - mit Einschränkungen - gefunden werden mussten. Für ein ausgefallenes Frühlingsfest beispielsweise baute eine Familie im Garten die normale Schaukel in eine Schiffschaukel um. Manche Kinder haben der Ausstellung auch ihre Tagesabläufe geschenkt, die sie in einem Stundenplan aufgeschrieben hatten. Die Ausstellung dokumentiert außerdem, wie manch eine Wohnung am Morgen noch aufgeräumt war und am Abend einem Schlachtfeld gleicht, in dem gespielt und gearbeitet wurde.

Ferienprogramm im Puppenmuseum

Für die Ferien gibt es im Puppenmuseum in Coburg noch etwas Besonderes: Es stehen kostenlose Bastelkisten bereit, in denen das Material und die Anleitung sind, die die Kinder brauchen, um Ausstellungsstücke nachzubauen. Und Kinder, die etwas zu der Ausstellung mitbringen, haben freien Eintritt.