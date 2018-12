Coburger Medienclub denkt über Maßnahmen gegen Relotius nach

Claas Relotius hatte den renommierten Preis 2012 erhalten. Inhalt des Artikels: Eine Geschichte über eine außergewöhnliche Wohnanlage für demente Menschen in den Niederlanden. Der Artikel war in der "Zeit" erschienen. Thomas Apfel, Vorsitzender des Medienclub Coburg sagte zum Verhalten von Relotius, es tue weh, dass ein Einzelner mit seinem Verhalten einen ganzen Berufsstand in Verruf bringe. Bislang ist aber noch nicht geklärt, ob Relotius auch die Inhalte in diesem Artikel ganz oder teilweise erfunden habe. Dies werde aktuell von der Redaktion der "Zeit" geprüft, so Apfel.

"Sollte sich dabei herausstellen, dass die preisgekrönte Geschichte unwahr oder in Teilen falsch oder erfunden ist, würde der Vorstand des Medienclubs Coburg Herrn Relotius nach juristischer Prüfung den Coburger Medienpreis aberkennen." Thomas Apfel, Vorsitzender des Medienclub Coburg

Medienclub vertraut Autoren

Wir müssen den Autorinnen und Autoren, die sich um unseren Preis bewerben, vertrauen können, so Apfel weiter. Der Medienclub könne nicht jedes Detail der in namhaften Medien veröffentlichten Geschichten nachrecherchieren. Und vor Betrügern könne man sich leider nur schwer schützen, stellte Apfel weiter fest.