Coburger Land: Mit Landarztquote gegen Ärztemangel

Auch im Coburger Land fehlen Ärzte. Das führt dazu, dass immer mehr Patienten in die noch bestehenden Hausarztpraxen kommen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek verwies bei seinem Besuch in Coburg unter anderem auf die Landarztquote in Bayern.

© BR

Bildrechte: pa/dpa/Ulrich Baumgarten