Coburger Klaviere: Ordnungsamt stoppt Projekt wegen Corona

Der Sängerkreis Coburg-Kronach-Lichtenfels hat es im vergangenen Jahr zum ersten Mal organisiert: Jens-Uwe Peter Vorsitzender des Fränkischen Sängerbunds und hat gebrauchte Klaviere gekauft und in der Stadt aufgestellt.

Klavier-Projekt in Coburg kommt gut an

Jeder, der an dem Instrument vorbeiging, konnte darauf spielen. Das Projekt kam gut an. In der Bahnhofshalle und am Marktplatz gesellte sich mitunter ein professioneller Chor dazu. Doch den Coburger Klavieren droht nun das Aus.