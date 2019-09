Coburger Hochschule bietet künftig Studiengang Hebammenkunde an

Die Hochschule in Coburg zählt zu den vier von Sibler vorgeschlagenen nordbayerischen Standorten, die künftig eine akademische Hebammenausbildung anbieten wird. Dabei kooperiert sie mit den Bamberger Akademien für Gesundheits- und Pflegeberufe der Sozialstiftung Bamberg.

Lückenlose Ausbildung

Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Versorgung mit Hebammen in Oberfranken weiter auszubauen, so Sibler in einer aktuellen Mitteilung. Die Hochschule Coburg verfüge bereits über ein gesundheitsrelevantes Profil, in das sich der Studiengang Hebammenkunde optimal einfüge. Die Kooperation mit den Bamberger Akademien für Gesundheits- und Pflegeberufe der Sozialstiftung Bamberg, einer der traditionsreichsten Hebammenschulen in Bayern und Deutschland, ermögliche eine lückenlose Ausbildung von Hebammen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Weitere Schulen in Nordbayern

Neben der Hochschule in Coburg werden in Nordbayern auch die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und die Julius-Maximilians-Universität Würzburg den Studiengang Hebammenkunde einführen. In Bayern gibt es dann insgesamt sieben Standorte für Hebammenkunde.

Bestehende Schulen eingebunden

An der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg und der Katholischen Stiftungshochschule München startet die Ausbildung in diesem Herbst, an der HAW Landshut im nächsten Jahr. Die bestehenden Berufsfachschulen für das Hebammenwesen in Bayern werden in die Entwicklung von akademischen Angeboten soweit wie möglich eingebunden, heißt es aus dem Ministerium.