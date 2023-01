Coburger Globe-Theater: London als Vorbild

Das Globe-Theater in Coburg entsteht auf dem ehemaligen Gelände eines Güterbahnhofs im Süden der Stadt. Es wird als Ausweichspielstätte für das dringend sanierungsbedürftige Landestheater Coburg dienen und soll noch in diesem Jahr bespielt werden können, so ein Sprecher der Stadt auf Anfrage.

Wann das Landestheater saniert wird, sei allerdings noch völlig offen, sagte der Stadtsprecher: Die Pläne seien noch im Anfangsstadium. Das Haus am Coburger Schlossplatz wurde im 19. Jahrhundert gebaut und zuletzt in den 1970er-Jahren renoviert.

Globe-Theater Coburg kostet rund 32 Millionen Euro

Das Globe-Theater wird, ebenso wie das Landestheater, rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bieten. Der Bau der Spielstätte soll nach derzeitiger Planung rund 32 Millionen Euro kosten. Ursprünglich sollte das Theater schon Ende 2022 eröffnet werden. Vor einigen Monaten gab die Stadt bekannt, dass sich die Eröffnung um fast ein Jahr verzögert. Grund war die Insolvenz eines Unternehmens, das die Bühnentechnik hätte einbauen sollen.