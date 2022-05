Coburger Designtage: Kreativität und Inspiration im Parkhaus

In Coburg ist am Montagabend das Programm für die diesjährigen Designtage vorgestellt worden. Diese finden ab dem kommenden Dienstag, den 24.05.22, im Parkhaus Mauer statt.

Coburger Designtage 2022 im Parkhaus Mauer

Es sind die ersten Designtage in einer der ungewöhnlichsten Locations sagt Professor Auwi Stübbe, der Vorsitzende der Coburger Designtage. Das Coburger Designforum hat mehr als 20 Ausstellerinnen und Aussteller für die Location begeistern können. Während der Designtage, die bis zum 29.05.22 stattfinden, gibt es Ausstellungen, Musik und Workshops aber auch Fachvorträge rund um das Thema Design.

Möbel aus Flugzeugteilen und mehr

Auch mit der Designfakultät der Hochschule Coburg und Schulen der Region gibt es eine enge Zusammenarbeit. Gezeigt werden beispielsweise Möbel aus Flugzeugteilen oder aus Warnwesten gefertigte Taschen. Während der Designtage wird es auch zwei verschiedene Biere der Region geben, die extra für das Event gebraut wurden, so die Verantwortlichen.

Veranstaltung soll Menschen in die Innenstadt locken