Coburger Convent: Ärger um Pfingstkongress

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause kommen am Wochenende wieder rund 100 Studentenverbindungen, Landsmannschaften und Turnerschaften aus Deutschland und Österreich in Coburg zusammen. Der Coburger Convent (CC) feiert seinen Pfingstkongress. Kritik gibt es von der Stadtratsfraktion der Grünen, die sich ein Pfingstwochenende ohne den Coburger Convent gewünscht hätte. Die Stadt hat das Treffen aber erlaubt, allerdings mit Einschränkungen.

Fackelmarsch: OB verbannt Coburger Convent aus dem Rathaus

Denn obwohl Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) im BR-Interview mit seinem Statement "Der Coburger Convent gehört zu Coburg" klar Stellung bezieht, sieht auch er den Pfingstkongress der Studentenverbindungen nicht unkritisch. Als "nicht mehr zeitgemäß" bezeichnete er den traditionellen Fackelmarsch durch die Innenstadt, der am Montagabend stattfinden soll und ein martialisches Bild vermittelt, das an das Dritte Reich erinnere. Entsprechend verwehrt der OB dem CC den Zugang zum Rathaus-Balkon, von wo aus sonst Reden gehalten wurden. Ein klares Zeichen Sauerteigs, dass sich etwas ändern muss.

CC-Sprecher Martin Vaupel hat dafür kein Verständnis. Dem BR sagte er: "Es ist für uns ein unhöflicher Akt der Stadt. Erst werden wir am Freitag zu einem Stadtempfang geladen, am Montag dann sperrt man das Rathaus zu und gibt uns keinen Strom."

Grüne fürchten "saufende Horden"

Grünen-Stadtrat Kevin Klüglein begrüßt hingegen den symbolträchtigen Schritt des Stadtoberhaupts, hat aber auch über den Fackelmarsch hinaus große Probleme mit dem Coburger Convent und seiner Ausrichtung sowie dem Verhalten der hunderten Pfingstkongress-Teilnehmer: "Wenn wieder saufende und kotzende Männer durch die Stadt ziehen, das gibt mir natürlich ein ungutes Gefühl." Des Weiteren kritisiert er die "nationalistische und frauenfeindliche Haltung des Coburger Convents". Rückwärtsgewandt und nicht mehr zeitgemäß sei der Zusammenschluss aus Studentenverbindungen, Landsmannschaften und Turnerschaften, die ausschließlich Männer in den eigenen Reihen dulden. Außerdem kritisiert Klüglein die geplante Kranzniederlegung an einem von den Nazis gebauten Denkmal. Diese sowie den Fackelmarsch könne und müsse die Stadt unterbinden, sagt er.

Coburger Convent: Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Martin Vaupel vom CC hält den Vorwürfen grundsätzlich entgegen: "Wir sind ein Verein von Akademikern, die sich benehmen können." Dem gegenüber stehen zahlreiche Polizeieinsätze in den Jahren vor Corona. Unter anderem wurde vor einigen Jahren gegen einen Teilnehmer ermittelt, der den Hitlergruß zeigte. Und auch in diesem Jahr hat die Polizei ein besonderes Augenmerk auf den Pfingstkongress, sagte Polizeisprecher Stefan Probst dem Bayerischen Rundfunk. Auch, weil mehrere Gegendemonstrationen angemeldet wurden: "Dem Staatsschutz bei der Kripo Coburg sind deutschlandweite Mobilisierungen bekannt, es wird dazu aufgerufen mit Bussen nach Coburg zu kommen, um hier gegen den Coburger Convent zu demonstrieren." Die Polizei sei dementsprechend mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

OB Sauerteig verabschiedet sich in den Urlaub: Kritik vom CC

Bereits in den Tagen und Wochen vor dem Pfingstkongress liegt in Coburg viel Anspannung in der Luft. Während der CC sich von der Stadtverwaltung gegängelt fühlt, hätten Kritiker die Studentenverbindungen am liebsten komplett aus der Stadt verbannt. Dafür gebe es laut dem Oberbürgermeister allerdings keinen Grund.

Dieser verabschiedet sich am Wochenende übrigens in einen einwöchigen Urlaub. CC-Sprecher Martin Vaupel hält den Zeitpunkt allerdings für unpassend: "Es ist merkwürdig, dass der Oberbürgermeister plötzlich im Urlaub ist. Er ist hier nicht als Herr Sauerteig sondern als Stadtoberhaupt." Der OB hingegen betont im BR-Interview: "Nach anstrengenden Jahren, Monaten und Wochen, die hinter uns liegen, denke ich, habe auch ich als Oberbürgermeister mal eine Pause verdient." In diesem Zusammenhang verwies er zudem auf die aufgrund des Pfingstmontags kurze Arbeitswoche, die sich für einen Kurzurlaub anbiete.