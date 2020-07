vor etwa einer Stunde

Coburger Bahnhof bekommt ein sechstes Gleis

Die Bahn und der Freistaat wollen in den kommenden Jahren in Bayern rund 400 Millionen Euro in das Schienennetz investieren. Auch Coburg soll davon profitieren. Für die Stadt ist es bereits die zweite Bahn-Erweiterung in diesem Jahr.