Coburg: "Wünschebaum" für Seniorinnen und Senioren aufgestellt

Neue Hausschuhe, Pralinen oder eine Flasche Saft. Das wünschen sich sich hilfsbedürftigen Seniorinnen und Senioren, die in einem der Coburger Altenheime wohnen. Ihre Wünsche haben sie auf sternförmige Karten geschrieben, die an dem "Wünschebaum" hängen. Der Baum steht im Foyer des Bürglaßschlösschens in Coburg. Die Idee zu dem "Wünschebaum" hatte der Seniorenbeirat der Stadt, sagte Thomas Nowak (SPD), dritter Bürgermeister und Leiter des Sozialreferats der Stadt Coburg.

Coburger Senioren wünschen sich Hausschuhe und Pralinen

Die Wünsche der Seniorinnen und Senioren sind nicht groß. Auf den Karten stehen beispielsweise ein warmer Muff, neue Hausschuhe, Pralinen oder eine Flasche Saft. Die Coburger Bürgerinnen und Bürger können ab sofort einen dieser Kartenwünsche vom Baum nehmen und erfüllen. Die Geschenke können dann verpackt bis zum 14.12.20 im Büro "Senioren und Ehrenamt" im Burglaßschlösschen abgegeben werden. In der Weihnachtswoche bringen die Mitglieder des Seniorenbeirates die Geschenke dann in die Wohnheime.

"Wünschebaum" bereits zum zweiten Mal in Coburg aufgestellt

Die Aktion findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Im vergangenen Jahr seien die 70 Wünsche-Karten innerhalb weniger Tage abgenommen worden. In diesem Jahr hängen 200 Karten am Baum, sagte Nowak. Besonders im Corona-Jahr 2020 sei es eine schöne Möglichkeit zu zeigen, dass man in der Weihnachtszeit an die Seniorinnen und Senioren in ihren Altenheimen denke.