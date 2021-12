Coburg: Wochenlang falsch geparktes Auto nun doch abgeschleppt

Das seit mehreren Wochen in Coburg falsch geparkte Auto ist abgeschleppt worden. Das hat das Ordnungsamt der Stadt Coburg am Donnerstag mitgeteilt.

Auto jetzt doch abgeschleppt

Der Wagen mit französischem Kennzeichen stand mindestens seit Mitte November im absoluten Halteverbot auf einem Gehweg in der Nähe des Coburger Bahnhofs. Da zunächst keine akute Gefahr von dem Fahrzeug ausging, gestaltete sich ein Abschleppen schwierig.

Am Mittwoch wurde das Auto durch das Ordnungsamt noch einmal kontrolliert. Dabei stellten die Mitarbeiter eine Fahruntauglichkeit und einen allgemein schlechten Zustand des Autos fest. Deshalb habe man entschieden, das Fahrzeug abzuschleppen, um ein mögliches Auslaufen von Betriebsstoffen zu verhindern, sagte Pascale Bauer vom Ordnungsamt der Stadt Coburg dem BR.

Stadt Coburg hält sich an rechtliche Vorgaben

Der graue Wagen werde jetzt auf einem städtischen Gelände verwahrt. Nach wie vor bestehe für den Halter die Möglichkeit, den Wagen abzuholen, man halte sich an die rechtlichen Vorgaben, so Bauer weiter. Das graue Auto hatte in den vergangenen Wochen in Coburg für Aufsehen gesorgt, da es unbewegt im Halteverbot stand. Die Polizei hatte ermittelt, dass der rumänische Halter den Wagen in Südfrankreich zugelassen hatte, wo er auch eine Meldeadresse hatte. Der Halter war nach Polizeiangaben aber bislang nicht "greifbar".