Coburg: Webcam ermöglicht Blick ins Heim der Wanderfalken

Bisher sieht man nur die Eier - doch schon bald wird es bei den Wanderfalken, die in der Turmspitze der Coburger Morizkirche brüten, flauschige Küken zu bewundern geben. Und dank der Webcams des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) lässt sich das alles aus nächster Nähe beobachten. Die Vogelschützer haben zwei Beobachtungskameras im Falken-Nistkasten in der Turmspitze installiert. Vogelfreunde können darüber ab sofort das Brüten und die Aufzucht des Falken-Nachwuchses in Bild und Ton live mitverfolgen.

Familie Falke hat schon vier Eier im Brutkasten

Im Brutkasten liegen schon vier Eier, das letzte kam erst vor einem Tag dazu. Die Brutphase dauert etwa einen Monat, dann schließt sich die sogenannte Nestlingsphase an. Die Webcams lieferten einen ungefilterten Einblick in das natürliche Geschehen, ohne die Vögel dabei zu stören, heißt es vom LBV Coburg. Allerdings würden nicht alle geschlüpften Jungvögel die erste Lebensphase überstehen - das Beobachten der Wanderfalken sei also nicht immer etwas für schwache Nerven.

Wanderfalken nach 130 Jahren wieder in Coburg

Die Wanderfalken hatten sich 2016 nach über 130 Jahren wieder in Coburg niedergelassen und brüten heuer zum fünften Mal. Um die Webcam langfristig zu ermöglichen, bittet der LBV Coburg um Spenden und sucht nach Sponsoren.