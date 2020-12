Coburg verzeichnet höchsten Inzidenzwert in Deutschland

Die Stadt Coburg hat mit einer 7-Tage-Inzidenz von 542,9 bundesweit den höchsten Wert erreicht. Laut Robert Koch-Institut (RKI) ist der Inzidenzwert in Coburg im Vergleich zum Vortrag (557,56) jedoch leicht gesunken. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist mit 26 nur geringfügig höher als am Tag davor (25).

Impfstartverzögerung in Oberfranken - auch Coburg betroffen

Trotz des hohen Inzidenzwertes wird in Coburg am Sonntag noch niemand gegen das Coronavirus geimpft, da sich der Impfstart in vielen oberfränkischen Kommunen verzögert. Die Regierung von Oberfranken sei seit den Morgenstunden mit der Firma Biontech im Gespräch, teilte Kulmbachs Landrat Klaus Peter Söllner (Freie Wähler) im BR-Gespräch mit. Der Grund für die Verzögerung seien Probleme in der Kühlkette. Derzeit werde geprüft, ob die Impfungen trotzdem bedenkenlos durchgeführt werden können.

Impfstart in den Landkreise Bayreuth, Bamberg und Forchheim

Nur in den Landkreisen Bamberg, Forchheim und Bayreuth wird bereits heute (27.12.20) geimpft, dort laufe alles nach Plan. Ab Montag (28.12.20) soll dann überall in Oberfranken mit dem Impfen begonnen werden.