Coburg: Veranstaltungsreihe "Gemeinsam für den Wald" vorgestellt

Der Bund der Forstleute (BDF) und der Bund Naturschutz in Bayern (BN) wollen in Zukunft mehr zusammenarbeiten. Das Ziel: eine naturnahe Bewirtschaftung der Wälder. Bei einer Waldbegehung waren die Landesvorsitzenden beider Verbände, Richard Mergner vom BN und Bernd Lauterbach vom BDF in Coburg dabei. Bayernweit soll es im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe "Gemeinsam für den Wald" in den nächsten zwei Jahren mindestens eine Veranstaltung in jedem Landkreis geben.

Zusammenarbeit zwischen Förstern und Naturschützern fördern

Damit sollen Gräben zwischen Förstern und Naturschützern, die es in der Vergangenheit gab, zugeschüttet werden, sagte Richard Mergner vom Bund Naturschutz. Denn in vielen Projekten hätte man schon eine gute Zusammenarbeit. Als Beispiele nannte er das Grüne Band entlang der ehemaligen Deutsch-Deutschen Grenze oder auch viele Waldflächen, die von den Forstleuten aus der Holzbewirtschaftung herausgenommen wurden.

Klimawandel und Artenschutz als Herausforderung

Dennoch fordert Mergner die Forstleute auch dazu auf, vermehrt auf die Artenvielfalt im Wald zu achten. Bäume, die als Nistplätze für seltene Vögel dienen könnten, dürften nicht gefällt werden. Nur durch eine gute Zusammenarbeit der Forstleute und der Naturschützer können die Herausforderungen wie Klimawandel und Artenschutz gestemmt werden, sagte Mergner. Er wies darauf hin, dass der Bund Naturschutz nicht gegen eine gute Waldbewirtschaftung sei. Holz sei der wichtigste nachwachsende Rohstoff. Man müsse ihn aber zum Bauen verwenden und nicht zum Verbrennen.

Forstleute wollen auf ihre Arbeit aufmerksam machen

Der Bund Deutscher Forstleute will mit der Veranstaltungsreihe auf seine Arbeit aufmerksam machen, zum einen auf die Waldbewirtschaftung, zum anderen aber auf ihre Arbeit im Naturschutz. Schon jetzt würden sie achtsam arbeiten, sagte Bernd Lauterbach vom BDF. Bäume, auf denen sich ein Horst befindet, würden nicht gefällt werden. Abstände zu Nestern seltener Vögel, wie dem Schwarzstorch, würden gewahrt werden und manche Flächen würden schon jetzt aus der Nutzung durch die Waldwirtschaft ganz herausgenommen werden.

Dort könne sich durch das liegen lassen des Totholzes eine große Artenvielfalt entwickeln. Auch der BDF sieht die Zusammenarbeit mit den Naturschützern als wichtige Maßnahme, um den notwendigen Waldumbau von Fichtenwäldern in naturnahe Mischwälder mit Weißtannen, Buche und Eiche zu schaffen.