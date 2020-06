Coburg: Stadtrat gibt grünes Licht für Stadtstrand

In Coburg wird es ab dem 8. Juli einen Stadtstrand geben. Der Stadtrat stimmte mit 25 zu 15 Stimmen für das Vorhaben am Palmenhaus im Rosengarten. Der Stadtstrand ist an diesem Standort zunächst bis zum Herbst befristet.

Standort-Besichtigung für den Stadtstrand

Vor der Abstimmung hatte sich der Stadtrat den geplanten Standort angeschaut, es folgte eine lebhafte Debatte. CSU-Stadtrat und zweiter Bürgermeister Hans-Peter Hartan sagte, man gebe der Sache eine Chance. Nach der Saison werde man genügend Informationen haben, ob und wie sich ein Stadtstrand dauerhaft umsetzen lasse. Dennoch wolle man auch weiter prüfen lassen, welche Standorte sich in der Stadt alternativ für einen Stadtstrand eigneten.

Stadtstrand als Konkurrenz für die Gastronomie

SPD-Stadtrat Can Aydin lehnte die Pläne ab. Es gehe um Solidarität für die Gastronomie. Wenn man durch den Stadtstrand eine Ausgehmöglichkeit abseits der Innenstadt schaffe, erhöhe man den Konkurrenzkampf in der Gastro-Szene in Coburg.

Idee gut - Standort falsch

Man unterstütze generell die Idee eines Stadtstrands, allerdings sei der gewählte Ort falsch. Gegen einen Stadtstrand im Rosengarten in Coburg hatte sich auch ein Bürgerbegehren formiert, dem auch Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) angehört.

Kein "Ballermann-Feeling"

Die beiden Betreiber Enrico Pizzato und Nima Khorsandi waren nach der Abstimmung erleichtert. Sie freuten sich, dass durch die Abstimmung nun endlich Tatsachen geschaffen wurden. Jetzt warte bis zur Eröffnung am 8. Juli noch viel Arbeit auf sie. Die beiden betreiben bereits Gastronomie-Geschäfte in Coburg. Man wolle eine gemütliche Atmosphäre für alle Menschen in der Stadt bieten und kein "Ballermann-Feeling" verbreiten. Auf dem Platz vor dem Palmenhaus im Rosengarten sollen 50 Liegestühle und einige Palmen auf angeliefertem Sand aufgestellt werden.