28.05.2020, 07:10 Uhr

Coburg: Stadtrat entscheidet über Zukunft des Globe-Theaters

Das Landestheater Coburg muss saniert werden. Die Arbeiten werden Jahre dauern. Damit in den nächsten Jahren in Coburg gespielt werden kann, muss eine Ersatzspielstätte her. Der Stadtrat soll Grünes Licht für das Projekt Globe-Theater geben.