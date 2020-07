Coburg: Sechs Bauarbeiter mit Corona infiziert

Auf einer Baustelle in Coburg sind sechs Arbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Arbeiter, die aus Osteuropa stammen sollen, sind in ihren Unterkünften in Quarantäne geschickt worden. Das teilte ein Sprecher des Landratsamtes Coburg mit.

Mit Grippesymptomen gearbeitet

Schon Ende vergangener Woche war dem Bauleiter der Baustelle in Coburg aufgefallen, dass ein Mitarbeiter Anzeichen einer Grippe zeigte und schickte den Mann zum Test. Daraufhin wurden auch die Kollegen des Bauarbeiters getestet. Zurzeit finden die Ermittlungen der möglichen Kontakte der Bauarbeiter statt.

Baustelle nicht geschlossen

Zwar stehen derzeit die Arbeiten an der Baustelle still, dennoch wurde sie nicht geschlossen, sagte der Sprecher des Landratsamtes. Es könne jederzeit dort weitergearbeitet werden, hieß es. Man rechne nicht mit einer größeren Ausbreitung des Virus.