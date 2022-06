Artikel mit Audio-Inhalten

Coburg: Schwerer Verkehrsunfall durch 92-jährigen Geisterfahrer

Schwere Verletzungen hat am Sonntag der B4 in Coburg ein Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer davongetragen. Der Biker war nach einer Kollision zu Boden gestürzt und musste per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden.