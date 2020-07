Coburg: Samba-Festival findet im Internet statt

Coburg: Infektionsschutz auch bei Übertragung beachten

Die Stadt Coburg erwartet am Wochenende, dass einige Gastronomiebetriebe das Online-Samba-Festival streamen werden und appelliert an die Einhaltung der Maßnahmen zum Infektionsschutz. Die Ausstrahlung des Festivals dürfe in keinem Fall den Charakter einer Veranstaltung annehmen.

Spenden für brasilianische Straßenkinder werden gesammelt

Wie der Veranstalter mitteilt, werde bei dem Online-Festival auch wieder zu Spendenaktionen aufgerufen. Mit dem Geld würden brasilianische Straßenkinder unterstützt, aber auch lokale Einrichtungen wie die Evangelische Jugend im Dekanat Coburg.

2020 sollen wieder 200.000 Gäste nach Coburg kommen

Im nächsten Jahr hoffen die Verantwortlichen, das Internationale Samba-Festival in Coburg dann wieder im gewohnten großen Rahmen mit bis zu 200.000 Zuschauern feiern zu können. Dann feiert das Fest sein 30-jähriges Bestehen.