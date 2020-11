Coburg: Resolution zum Ausbau des Hochschulstandorts

Stadt und Landkreis Coburg und die Industrie- und Handelskammer zu Coburg haben am Donnerstag eine gemeinsame Resolution zum Ausbau des Hochschulstandorts Coburg auf den Weg gebracht. Der Stadtrat und der Kreis- und Strategieausschuss stimmten in ihren Sitzungen jeweils einstimmig zu. Die Resolution soll nun an die Vertreterinnen und Vertreter der Bayerischen Staatsregierung und des Bayerischen Landtags sowie an die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag geschickt werden mit der Bitte um finanzielle Unterstützung für geplante Projekte der Hochschule.

OB Sauerteig: Hochschule als Motor der Region

Die gemeinsame Resolution bringe klar zum Ausdruck, dass man als Region hinter der Hochschule und der weiteren Entwicklung stehe, sagte Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) dem Bayerischen Rundfunk. Die Hochschule sei ein Motor für die Region, deshalb brauche man Unterstützung aus München.

Kreis- und Strategieausschuss wünscht sich Forschungslabore

Der Kreis- und Strategieausschuss des Landkreises Coburg habe sich am Donnerstag nicht nur einstimmig für die Resolution ausgesprochen, vielmehr baue man parteiübergreifend auf die Hochschule, heißt es in einem Statement von Coburgs Landrat Sebastian Straubel (CSU). Konkret wünsche man sich das ein oder andere Forschungslabor im Queen-Victoria Innovations- und Technologiepark in Rödental.

Hochschule Coburg ein wichtiger Meilenstein der Region

Die gemeinsame Resolution sei ein wichtiger Meilenstein für die Region, so Landrat Straubel. Die Hochschule Coburg sei ein Aushängeschild für die Bildungs- und Innovationslandschaft in Stadt und Landkreis Coburg und der umliegenden Region bis nach Kronach und Lichtenfels, heißt es in der Resolution.

Hochschule Coburg will zukunftsfähig sein

Um weiter zukunftsfähig zu sein, setze die Hochschule auf den Ausbau verschiedener Projekte. Beispiele dafür seien unter anderem der Aufbau eines Quartiers für MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) und die Umwandlung des ehemaligen Schlachthof- und Güterbahnhofareals in den Prinz Albert Campus. Für die Finanzierung dieser und weiterer Projekte hat die Hochschule entsprechende Finanzmittel für die künftigen Haushalte des Freistaats Bayern angemeldet.