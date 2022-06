Erpresserischer Menschenraub: Prozessauftakt in Coburg

Sie sollen einen Mann verschleppt und 450.000 Euro erpresst haben. Deswegen müssen sich ab Mittwoch vier Männer vor dem Landgericht Coburg wegen erpresserischen Menschenraubs verantworten.

Opfer gekidnappt, gefesselt, bedroht und misshandelt

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten im Oktober 2021 einen Mann im Landkreis Coburg gekidnappt haben. Sie sollen ihn in eine Lagerhalle gebracht haben, um Geld von ihm zu erpressen. Ermittlungen ergaben, dass das Opfer zu diesem Zweck gefesselt und misshandelt wurde. Ziel sei es gewesen, den Mann einzuschüchtern, um den Betrag in Höhe von 450.000 Euro ausgehändigt zu bekommen.

Lösesumme angeblich bei Anwalt hinterlegt

In der Lagerhalle wurde der Mann nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter anderem mit einem Messer bedroht und gegen den Kopf geschlagen. Durch einen Trick kam das Opfer schließlich frei: Der Mann gab an, bei einem Anwalt wäre die hohe Summe hinterlegt und er könne sie dort abholen. Das Opfer konnte den Tätern so entkommen. Die mutmaßlichen Entführer wurden von der Polizei festgenommen.

Das Gericht hat mehrere Zeugen und Sachverständige geladen. Ein Urteil wird Mitte Juli erwartet.