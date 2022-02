Coburg: Polizisten retten Biber mit Mülltonne aus Parkhaus

In Coburg haben Polizeibeamte am Mittwochmorgen einen verirrten Biber aus einem Parkhaus gerettet. Eine Altpapiertonne leistete ihnen dabei gute Dienste. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Hausmeister das Tier auf einem der Parkdecks gefunden und die Rettungskräfte verständigt.

Coburg: Polizisten fangen Biber mit Altpapiertonne

Mit Hilfe einer Altpapiertonne fingen die Beamte das Nagetier ein. Dann transportierten es die Beamten in der Tonne zum Ufer des naheliegenden Flusses Itz. Dort angekommen, entließen sie das Tier aus der Tonne. Der Biber orientierte sich sofort in Richtung des fließenden Wassers und schwamm unversehrt davon, heißt es in der Mitteilung.

Zuletzt musste Ende Januar ein Biber im Landkreis Bamberg aus einer misslichen Lage befreit werden. Ein Jungtier hatte sich offenbar verirrt und wurde von Wasserschutzpolizei und Feuerwehr aus einem Betonbecken gerettet.

Biber sind in Deutschland streng geschützt

Zwei Jahre lang leben Biber bei ihren Eltern. Diese bringen den Jungtieren alle wichtigen Dinge bei, die diese fürs Überleben benötigen. Bevor dann im April wieder Nachwuchs zur Welt gebracht wird, müssen die Jungtiere das Revier der Eltern verlassen und sich selbst nach einem eigenen umsehen.

Nur Wasserschweine sind größer als Biber

Biber sind die zweitgrößten Nagetiere der Welt. Nur die Wasserschweine "Capybaras", die in den feuchten Regionen Südamerikas leben, sind größer. In Deutschland unterliegen Biber dem Naturschutzrecht. Sie zählen auch in Europa zu den streng geschützten Arten. Im 19. Jahrhundert war der Biber in Bayern ausgerottet. Seit den 1960er-Jahren wird er wieder angesiedelt.