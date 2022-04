Coburg: Polizisten mit Waffe bedroht - Männer stellen sich

Am Dienstag haben sich in Coburg ein 20 und ein 26 Jahre alter Mann der Polizei gestellt. Sie sollen am Sonntagmorgen zwei Polizisten mit Schusswaffen bedroht haben. Daraufhin hatte die Polizei mit einem Großaufgebot nach den beiden Männern gesucht.