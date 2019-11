Coburg: Polizei warnt vor Gift in geklautem Tresor

Nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag (1.11.19) in eine Apotheke in Untersiemau (Lkr. Coburg) eingestiegen waren, warnt die Polizei vor dem Inhalt eines entwendeten Tresors.

Giftiger Stoff in einer Flasche

So soll sich in dem Tresor eine Flasche mit gesundheitsgefährdendem Inhalt befunden haben. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Diebe den Tresor irgendwo in der Natur zurücklassen und warnt daher: Wer den Tresor findet, sollte ihn weder öffnen noch bewegen, sondern umgehend die Polizei verständigen, heißt es in einer Mitteilung.