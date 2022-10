Coburg: Kultur für Kids in den Herbstferien

In Coburg findet von Montag bis einschließlich Sonntag (06.11.22) eine Kinderkulturwoche statt. Das Ziel: Kindern soll in den Herbstferien durch verschiedene kostenlose Workshops und Museumsbesuche niederschwellig der Zugang zu Kultur ermöglicht werden.

Große Auswahl: Kulturwoche für Kinder in Coburg

Kinder zwischen sechs und 13 Jahren können sich beispielweise beim Bauen einer Gitarre aus alten Zigarrenkisten versuchen oder im Landestheater Coburg einen Blick hinter die Kulissen eines Weihnachtsmärchens werfen, so Bianca Haischberger von der Stadt Coburg. In verschiedenen Museen, wie Schloss Ehrenburg, der Veste oder dem Puppenmuseum können sich die Kinder auf Entdeckungsreise begeben. Im Naturkunde-Museum gibt Jörg Hilbert, Autor des Kinderbuchs "Ritter Rost", Einblicke in die Entstehung einer Geschichte und des Buches. Die Coburger Kinderkulturwoche findet bereits zum fünften Mal statt.