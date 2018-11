Coburg: Klinikverbund Regiomed mit Millionenverlust

Der bayerisch-thüringische Klinikverband Regiomed mit Sitz in Coburg gerät erstmals in seiner zehnjährigen Geschichte in die Roten Zahlen. Das haben Recherchen der Neuen Presse Coburg ergeben. Die Zahlen sind überraschend. Noch im September war man für 2018 von einer schwarzen Null ausgegangen. Wie es zu dem Defizit kommt ist völlig unklar.

Schnelle Aufklärung

Für das Jahr 2018 werde ein Jahresverlust von mehreren Millionen Euro erwartet, das bestätigte die Geschäftsführung. Die Ursachen für das Defizit sollen schnell geklärt werden. Im operativen Geschäft soll es dabei aber keine Einschränkungen geben.

Der Klinikverband Regiomed unterhält Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen in Coburg, Lichtenfels, Sonneberg, Hildburghausen und Schleusingen.